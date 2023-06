Cantina della Volta, Spumante Brut Rosé Il Mattaglio Specialist 2018

“Specialist” è la nuova selezione di Cantina della Volta dedicata ai grandi appassionati delle bollicine ottenute da seconda rifermentazione in bottiglia. L’azienda con sede a Bomporto in provincia di Modena, 16 ettari a vigneto per 110.000 bottiglie di produzione complessiva, è condotta da Christian Bellei che, insieme a suo padre Giuseppe, ha sempre coltivato la passione per gli spumanti di alta qualità, in testa lo Champagne, con numerose visite oltreconfine per studiare l’elaborazione dei vini a Metodo Classico. Il Mattaglio Specialist Brut Rosé 2018 è ottenuto da Pinot Nero in purezza che riposa per 48 mesi sui suoi lieviti e le sue uve provengono dal vigneto di Riccò di Serramazzoni, a 650 metri di altezza, posto sul versante modenese dell’Appennino Tosco-emiliano. Al naso possiede un profilo olfattivo compatto e profondo, che rimanda a note di piccoli frutti rossi ed erbe officinali. La bocca è cremosa, dalla continua trama fruttata e dalla spalla acida pronunciata, che allunga il finale e la sua persistenza. Il Mattaglio Specialist si contraddistingue anche per uno speciale packaging: il vetro trasparente e un film protettivo dello stesso colore del vino, non solo assicurano alla bottiglia il mantenimento della sua integrità, ma mettono anche in risalto il colore di questo Metodo Classico. Nella retroetichetta, tutti i dati tecnici sia del vino che del vigneto di provenienza.

