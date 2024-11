Cantina di Cembra, Doc Trentino Pinot Nero 2020

La Cembra Cantina di Montagna, fondata nel 1952, è situata nella Val di Cembra, una delle zone viticole più alte e spettacolari del Trentino. Questa cooperativa riunisce circa 400 viticoltori locali, unendo le forze per valorizzare il territorio e le sue caratteristiche uniche. La viticoltura eroica è una delle principali peculiarità della Cembra: i vigneti sono coltivati su ripidi terrazzamenti a oltre 700 metri di altitudine, con muri a secco che rendono la lavorazione estremamente impegnativa. Questo ambiente montano, unito alle forti escursioni termiche, conferisce ai vini freschezza, sapidità e aromi distintivi. Specializzata nella produzione di vini bianchi, in particolare Müller Thurgau e Chardonnay, la cantina si è distinta per la qualità e l’eleganza dei suoi prodotti, grazie ad un attento lavoro con i conferitori. Negli ultimi decenni, ha ampliato la sua gamma, includendo spumanti e vini rossi, consolidando la sua reputazione come simbolo di eccellenza enologica trentina, con una forte attenzione alla sostenibilità. Il Pinot Nero 2020, dopo una macerazione a freddo e la fermentazione in anfore, matura in barrique per almeno un anno. Piacevole alla vista per un colore rubino, si distingue per un bagaglio olfattivo dove si riconoscono i frutti rossi, il pepe e la liquirizia. All’esame gustativo si fa apprezzare per equilibrio, tannini soffici, nota acida vibrante e bella persistenza.

(Leonardo Romanelli)

Copyright © 2000/2024