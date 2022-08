Cantina di Santadi, Valli di Porto Pino Igt Rosso Shardana 2014

Affinato in barrique di secondo e terzo passaggio il rosso Shardana 2014 possiede colore rubino molto intenso e cupo. Al naso i profumi sono intensi e spaziano dai cenni frutta rossa matura a quelli di fiori leggermente appassiti con tocchi di vaniglia e pepe a rifinitura. In bocca, il sorso è caldo e morbido dallo sviluppo tendenzialmente saporito e dal finale ancora su toni fruttati e speziati. La storia di Santadi racconta più di molte parole l’importanza di questa cantina nel percorso di crescita del vino sardo. Una storia che nasce come tante, ormai oltre sessanta anni fa (era il 1960), dallo slancio di un gruppo di vignaioli, decisi a mettere a frutto il proprio lavoro. I primi anni servono a rodare una macchina complessa e vedono la produzione e vendita di solo vino sfuso, mentre le prime bottiglie commercializzate con tutti i crismi del caso arrivano negli anni Ottanta. Anni in cui in cantina era già in atto la svolta decisiva, visto che il presidente era già Antonello Pilloni (eletto nel 1976) e che il gruppo dirigente di allora aveva chiamato alla consulenza tecnica della cantina un certo Giacomo Tachis. Questi gli albori, oggi la Cantina di Santadi è un colosso, almeno per l'economia dell'isola dei Nuraghi, da 1.700.000 bottiglie e 600 ettari a vigneto, ed un marchio assolutamente apprezzato in Italia e all'estero, come uno dei più importanti portabandiera della Sardegna enoica.

