Cantina Fratelli Pardi, Doc Montefalco Rosso 2021

La Cantina Fratelli Pardi, nel cuore di Montefalco, vanta una storia ultracentenaria in cui il legame con il vino non è mai cessato, a parte una parentesi nel tessile a cui si erano indirizzati i nipoti dei fondatori. La quarta generazione ha voluto riprendere la tradizionale attività vitivinicola e nel 2002 ha ristrutturato la cantina che oggi, guidata da Gianluca Rio e Alberto Maria Pardi, produce Sagrantino, Sagrantino Passito, Montefalco Rosso, Montefalco Rosso Riserva, Montefalco Grechetto, Colle di Giove Umbria Bianco, Spoleto Trebbiano Spoletino e anche un ottimo olio extravergine di oliva. “Alla base della nostra filosofia c’è uno scrupoloso lavoro nel vigneto - ha sottolineato Alberto Mario Pardi presentando le ultime annate produttive dei vini della Cantina presso il ristorante “Al Ceppo” a Roma. “Nei nostri vini – ha aggiunto Pardi – ricerchiamo la pulizia al naso, l’equilibrio, la tipicità del territorio e dell’annata”. Il Montefalco Rosso Doc 2021 ci ha colpito per il grande equilibrio e piacevolezza di sorso. Nel calice presenta un bel rosso rubino carico. Al naso offre sentori di frutta rossa, ciliegia e lampone, note di tabacco, leggero legno; in bocca è corposo, bilanciato, con finale asciutto e mediamente persistente. Si abbina bene con piatti saporiti come risotti, tagliatelle, ravioli e secondi piatti come carni rosse cotte al sangue, selvaggina, spiedini di carni miste.

(Cristina Latessa)

