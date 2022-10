Cantina Montecchìa di Crosara, Doc Lessini Durello Brut Collineri Riserva 2017

Ha naso dolce di fiori di acacia e biancospino, di pera matura e mela granny grattugiata, infine di crema chantilly, questo Collineri Riserva 2017, ma è allo stesso tempo appuntito e sottile grazie agli accenni di agrumi, mentuccia e uva spina, con una nota di pietra focaia, che si trova anche in bocca. Qui una bolla abbastanza fine e una spina dorsale sapida reggono il sorso, anche lui tendenzialmente dolce, che si dilunga parecchio nei sapori delicati di spezie, ma soprattutto di arancia bionda, a dar piacevole freschezza in chiusura. Gli sviluppi terziari qui non hanno nulla a che vedere con una maturazione in legno, visto che il Metodo Classico Collineri tocca solo vasche di acciaio fino al tiraggio: è tutto merito dei lieviti e delle fecce fini, su cui il vino sosta per 36 mesi. Insieme al fratello Metodo Martinotti 733, le due referenze di Durello della Cantina di Soave, ha di recente subito un re-branding (che entro quest’anno coinvolgerà in modo strutturale tutta la realtà cooperativa dell’est veronese): l’obiettivo è di valorizzare le 4 cantine che fanno parte dell’azienda, fra cui - appunto - Montecchìa di Crosara, acquisita nel 2008 ma fondata nel 1958 e oggi, con 1.400 ettari in possesso (il 70% della denominazione), maggior produttore delle bollicine dei Lessini. I soci, che oggi coltivano su suolo vulcanico questo vitigno dall’alta percentuale di acidità totale, sono 700.

