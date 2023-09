Cantine Ceci, Emilia Igt Lambrusco Rosso To You

È simpatica la bottiglia ideata dalle Cantine Ceci per questo Lambrusco For You: una bottiglia di vetro nero opaco che diventa una vera e propria lavagna su cui scrivere o disegnare con dei gessetti (allacciati al collo della bottiglia insieme ad un piccolo cancellino, giusto per non farci rimandare il guizzo creativo). Un piccolo spazio dedicato alla fantasia da decorare prima di stappare - con una dedica, ad esempio, nel caso fosse un regalo - o dopo, una volta finito il vino: perché la bottiglia si può usare a piacimento anche in seguito, come pratico contenitore con tappo in legno. Il vino poi si finisce in fretta: d’altronde è un Lambrusco e la sua frizzante succosità rinfresca piacevolmente sorso dopo sorso, grazie all’acidità dell’amarena e la dolcezza del melograno, un tannino bilanciato che imprime con equilibrio la struttura delle uve di Lambrusco e una certa selvaticità da sottobosco, che stempera, pulisce e fa svuotare il bicchiere. La famiglia Ceci non è nuova a queste trasformazioni attorno al confezionamento dei suoi vini: dai colori sgargianti della linea “Color”, all’inedita forma a decanter della Barbera 68,2, fino all’ultima nata: la bottiglia in alluminio brevettata da Berlin Packaging. Una strada innovativa intrapresa ormai da qualche anno dalla nuova generazione - Alessandro, Maria Paola, Maria Teresa, Elisa e Chiara - nipoti e pronipoti di Otello Ceci, fondatore della cantina nel 1938.

