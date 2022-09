Cantine Ceci, Spumante Brut Otello Ceci Color

Le cantine Ceci 1938 hanno nella linea “Otello” uno dei loro prodotti fondamentali. L’Otello Ceci Brut è un nuovo spumante brut bianco racchiuso in bottiglie nei colori dell’arcobaleno, che esprimono la cifra della cantina in termini di ricerca estetica e cura del design. Un contenitore dal profilo sinuoso ed essenziale, la prima bottiglia a base quadrata, dalle tinte metallizzate e cangianti, che esplorano l’intero spettro dei colori: rosso, giallo, blu, le sfumature del viola, del verde e dell’azzurro per un totale di 8 varianti. Otello Ceci Brut aggiunge all’audacia delle scelte cromatiche del proprio “abito”, un elemento dinamico, reso dalla stampa olografica delle etichette che cambiano colore a seconda del movimento e dell’impatto della luce. L’Otello Ceci Brut nasce da uve Pinot Bianco e si presenta nel bicchiere di un bel colore giallo paglierino tenue con un perlage fine e persistente. I profumi rimandano ai fiori bianchi, al mandarino, alle erbe aromatiche e a leggeri tocchi di pan-brioche. In bocca, prevale la piacevolezza, concretizzata da un sorso agile, fragrante ed immediatamente saporito e dolce. Cantine Ceci 1938, winery internazionale da oltre 80 anni, porta nel mondo la passione della tradizione italiana unita alla visione proiettata al futuro, firmando un Lambrusco tra i più amati al mondo, un vino per cui l’azienda ha definito nuovi standard di riconoscibilità.

