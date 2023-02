Cantine Ceci, Spumante Brut Otello Ceci Edizione San Valentino 2023

Per celebrare la festa degli innamorati, Ceci propone il nuovo Otello Brut con una seducente veste rossa, che ricopre l’intera bottiglia. Ed ecco che anche a San Valentino, la tavola si accende di colore e, in questo caso, di passione. La versione San Valentino 2023 Otello Brut è ottenuta da uve di Pinot bianco. Uno spumante dal colore giallo paglierino tenue con un perlage fitto e persistente ad anticipare un bagaglio aromatico che rimanda ai fiori di gelsomino, agli agrumi e alle erbe aromatiche, ben assecondato in fase gustativa da una progressione vivace e continua. Otello Ceci Brut aggiunge all’audacia delle scelte cromatiche del proprio “abito”, un elemento dinamico, reso dalla stampa olografica della tipica etichetta quadrata che cambia colore a seconda del movimento e dell’impatto della luce. La linea Otello Ceci Brut esplora l’intero spettro dei colori: rosso, giallo, blu, le sfumature del viola, del verde e dell’azzurro per un totale di 8 varianti di colore. Le Cantine Ceci, nate nel 1938 per iniziativa di Otello Ceci, hanno conosciuto negli anni Sessanta del secolo scorso un primo sviluppo con Bruno e Giovanni Ceci. Oggi Alessandro, Maria Paola, Maria Teresa, ed Elisa e Chiara, nipoti e pronipoti del fondatore, portano avanti la storia della famiglia attraverso scelte audaci portando nella tradizione vinicola contaminazioni che vengono da altri settori come la moda, il design, l'arte.

(fp)

Copyright © 2000/2023