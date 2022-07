Cantine Dei, Docg Vino Nobile di Montepulciano Bossona Riserva 2016

Il vino nobile nasce a Montepulciano grazie agli Etruschi, che su queste colline della Toscana meridionale vinificavano grappoli di pregio prima della nascita di Cristo. Divenne poi il vino dei signori e degli ecclesiastici nel 1500 e fu il primo territorio a guadagnarsi la docg in Italia, nel 1980, diventando Vino Nobile per definizione. In questa lunga storia nel 1973 si inserisce quella della famiglia Dei, quando Alibrando decide di comprare il terreno di Bossona e di piantarvi una vigna. Negli anni Settanta la proprietà si allarga con l'acquisizione di Villa Martiena e dei vigneti annessi e nel 1985 esce la prima etichetta di casa. Nel 1991 la nipote Maria Caterina si unisce alla gestione dell'azienda, che oggi conta su 120 ettari di proprietà, di cui 60 vitati. La formazione musico-teatrale, che ha portato avanti in gioventù, non ha mai abbandonato le corde di Maria Caterina, che da allora ha deciso di unire alla passione per il vino: l'arte in tutte le sue forme ha, infatti, un ruolo centrale nella conduzione della cantina, da cui escono otto vini, fra cui il Bossona Riserva: l'origine di tutto. Dal Sangiovese che vi cresce l'annata 2016 ha ottenuto un vino da 15 gradi alcolici, ben calibrati dai profumi intensi di ciliegia, susina, alloro, con un cenno ematico e speziato; in bocca scorre saporito, leggermente amaricante e sapido e aderente a tutto sorso, con un allungo finale balsamico e dolce.

(ns)

