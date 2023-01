Cantine Fina, Spumante Pas Dosé 2018

Sono in media le 850.000 le bottiglie prodotte dalle Cantine Fina, realtà situata a Marsala, luogo di riferimento conclamato dell’enologia siciliana. Si tratta di un’azienda nata nel 2005 e che può contare su 30 ettari a vigneto, di cui 10 di proprietà. Ma la sua storia ha una radice un po’ più lontana nel tempo. Il suo fondatore, Bruno Fina, a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, fu infatti nominato responsabile tecnico della cantina di sperimentazione e micro-vinificazione dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino, che proprio in quel periodo stava lavorando al progetto di rilancio della produzione vitivinicola siciliana di qualità. Una scintilla da cui partì un sogno, che si è realizzato 15 anni dopo. Oggi Cantine Fina producono un articolato e vasto portafoglio etichette che comprende bianchi da uve Chardonnay, Grillo, Zibibbo, Sauvignon, Viognier e Traminer, rossi da Perricone, Merlot, Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Syrah, un dolce, un rosato e uno spumante, oggetto del nostro assaggio. Il Metodo Classico Pas Dosè 2018, classicamente ottenuto da un uvaggio di Pinot Nero e Chardonnay, maturato per 36 mesi sui lieviti, profuma di biancospino, anice, pompelmo e mandarino, con tocchi di pan brioche e pane appena sfornato. Ben bilanciata l’effervescenza del sorso che si sviluppa tendenzialmente fragrante e sapido, chiudendosi con un finale dai rimandi agrumati.

