Cantine Leonardo da Vinci, Toscana Igt Syrah Villa Da Vinci Linarius 2022

Ottenuto da Syrah, con una piccola aggiunta di Sangiovese e Colorino, il Linarius viene sottoposto ad un breve passaggio in barrique dalla durata di 4/6 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2022 profuma di prugna ed erbe aromatiche, con rimandi alla vaniglia e alla polvere di caffè. In bocca, il sorso è intenso e morbido, dallo sviluppo compatto e dal finale persistente dai lampi balsamici e ancora su toni di frutta rossa matura e spezie. Cantine Leonardo da Vinci rappresentano un piccolo colosso enologico toscano (600 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 4.500.000 bottiglie) e la loro storia è quella di un progetto cooperativo, partito nel 1961 ed arrivato alla sua prima vendemmia nel 1965, alla quale seguì la semplice trasformazione e vendita di vino sfuso. Dopo questa prima fase basilare, nel 1971, iniziò anche la commercializzazione diretta di due etichette: un bianco, il “Collebello”, e il Chianti “Leonardo”, quest’ultimo, tuttora in produzione. Altre tappe rilevanti del suo cammino arrivano nel 1988, con l’acquisizione della Fattoria di Montalbano, e, nel 1990, con quella della Cantina di Montalcino, che ne ha segnato la posizione produttiva di rilievo nella Toscana enoica. Nel 2012, infine, il passaggio sotto la regia del Gruppo Caviro, il primo produttore di vino in Italia, che ne ha consolidato il peso produttivo e il futuro commerciale.

(fp)

