Cantine Settesoli, Doc Sicilia Grillo Chardonnay Collezione Settesoli 2019

La “Collezione Settesoli” raccoglie i vini prodotti da questa grande cantina siciliana frutto della selezione delle migliori uve autoctone e internazionali, vinificate in blend, per un vortice di profumi tipici ed esotici, a fotografare l’energia del sole dell’isola e la passione di una comunità di viticoltori. Il Grillo Chardonnay 2019 è l’espressione del connubio tra due uve così lontane eppure così vicine, capaci di interagire da complementari. Ecco allora i profumi incrociare una base agrumate su accenti di frutta esotica e lievi tocchi di miele, ad introdurre una progressione gustativa fragrante, solida e non priva di sapidità, dal finale intenso e ancora su toni di arancia fresca e frutto della passione. I numeri raggiunti da Cantine Settesoli fanno letteralmente paura: 6.000 ettari di vigneto, 2.000 soci, una produzione complessiva di 20 milioni di bottiglie, a formare una delle cooperative vinicole più estese e significative d’Italia e d’Europa. Ma oltre alle cifre, è la continuità dello standard qualitativo ad impressionare: i vini, proposti in un articolatissimo portafoglio etichette, schietti e di piacevole bevibilità, hanno saputo costruirsi una solida reputazione in patria come all’estero, grazie ad una sapiente quanto ben riuscita coniugazione tra grandi numeri e perfetta esecuzione tecnica, senza mai tradire le caratteristiche dei vitigni o il territorio d’origine.

