Cantine Volpi, Doc Colline Tortonesi Timorasso La Zerba 2019

Il Timorasso La Zerba 2019, affinato in acciaio per 10 mesi, si presenta alla vista di un bel giallo paglierino carico. Variegato al naso, che si apre con sentori di frutta gialla, ginestra, fiori di camomilla e agrumi, a cui si aggiungono cenni balsamici e di pietra focaia a rifinitura. Al palato, il sorso possiede una dinamica acidità, poi il ritorno del frutto, mentre nel finale la sapidità si accresce insieme a piacevoli toni ancora dai tratti balsamici. Cantine Volpi nasce a Tortona nel 1914 ed oggi è condotta da Carlo Volpi, che, continuando la tradizione familiare, ha portato questa realtà a produrre 4.000.000 di bottiglie all’anno, esportate per il 90% in 35 mercati esteri. Quando nel 1974 Carlo Volpi e l’enologo Giuliano Noè crearono il Colli Tortonesi Cortese Frizzante, non potevano certo immaginare che di lì a pochi anni, quella felice intuizione di dar vita ad un Bianco Frizzante Naturale li collocava come pionieri di questa tipologia, anticipando, in qualche modo, il Prosecco. Cantine Volpi è anche pioniera della produzione di vini biologici - dal 2000 propone vini prodotti da vigneti bio di tutta Italia, e questa particolare selezione rappresenta il 70% del portafoglio etichette dell’imbottigliatore piemontese - mentre dal 2015 è certificata anche Cascina Zerba di Volpedo (nei colli Tortonesi), acquistata nel 2003 da Cantine Volpi e che conta 10 ettari a vigneto.

Copyright © 2000/2021