Capezzana, Doc Barco Reale di Carmignano 2018

È l’azienda di riferimento della denominazione del Carmignano per storia e per rappresentatività di tutto un territorio. Legata a doppio filo ad una conduzione familiare che parte dagli anni ’20 del Novecento, la cantina della famiglia Contini Bonacossi conta attualmente su 75 ettari a vigneto, coltivati a biologico, per una produzione complessiva di 400.000 bottiglie. Il portafoglio etichette è alimentato, evidentemente, da tutte le tipologie del Carmignano, il cui disciplinare, per primo in Toscana, ha previsto l’utilizzo, tra i vitigni principali, delle varietà bordolesi Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Ma non mancano neppure alcuni vini aziendali come il Ghiaie della Furba, uvaggio a base di Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, l’Ugo Contini Bonacossi, Sangiovese in purezza e il Trebbiano, anch’esso in purezza. La cifra stilistica di Capezzana è costruita attorno ad un buon equilibrio tra accenti moderni e elementi della tradizione, che garantisce ai propri vini una confortante qualità. Il Barco Reale 2018 affinato a seconda delle caratteristiche dell’annate per 6-8 mesi in legno grande, rappresenta il vino “d’entrata” della cantina di Seano. Al naso evoca profumi prevalentemente fruttati, a cui si aggiungono leggeri toni affumicati e speziati. In bocca, il sorso è ben definito, lo sviluppo possiede buona dinamica e il finale è piacevolmente fragrante con ritorni sul frutto.

