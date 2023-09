Carlo III d’Inghilterra e la regina consorte Camilla in visita ai vigneti di Bordeaux

Da sempre attento ai temi legati alla sostenibilità, come abbiamo ricordato su WineNews qualche giorno fa nel lancio del “Coronation Food Project”, ma anche buongustaio e appassionato, tra l’altro, di cibo e vino italiani e non solo, come abbiamo raccontato tante volte, nella sua visita di stato da oggi in Francia con la regina consorte Camilla, Re Carlo III d’Inghilterra non si farà mancare una tappa tra i vigneti di Bordeaux. E dove, riporta il quotidiano francese “Le Monde”, il 22 settembre, ha in programma una visita ad una delle più prestigiose cantine di Francia, che porta avanti un approccio sostenibile alla vinificazione, nella Aoc di Pessac-Léognan, più precisamente all’interno del Grand Cru Classe de Graves: Château Smith Haut Lafitte (di cui abbiamo parlato su WineNews in merito alle compravendite dei big del vino francese), che, curiosamente, deve il suo nome allo scozzese George Smith che, nel Settecento, acquistò la Tenuta, oggi di proprietà dell’ex sciatore professionista Daniel Cathiard, che in vigna promuove la biodiversità, l’agricoltura organica e le pratiche biodinamiche alla base della produzione dei Premier Grand Cru Classé Blanc e Rouge, agli apici della produzione francese e quotate dalla critica internazionale.

L’intento del Re d’Inghilterra è di celebrare assieme al Presidente francese Emmanuel Macron 120 anni di “entente cordiale” tra la Gran Bretagna e la Francia, e, tra la cena di Stato prevista stasera nella prestigiosa Galerie des Glaces di Versailles - ricordando la Regina Elisabetta II, che, nella Reggia del Re Sole Luigi XIV, venne invitata a colazione nel 1957 e poi tornò nel 1972 - la visita al Marché aux Fleurs Reine Elizabeth II, un mercato dei fiori sull’Ile de la Cité che piaceva tanto alla Regina e che venne intitolato a suo nome nel 2014, e il discorso dinanzi al Senato francese, una prima per un sovrano britannico, nonché una tavola rotonda sui cambiamenti climatici al Museum National d’Histoire Naturelle di Parigi, nei prossimi giorni, le occasioni per brindare con i grandi vini non mancheranno.

Tra gli invitati della cena a Versailles, oltre al cantante dei Rolling Stones, Mike Jagger, agli attori Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, allo scrittore Ken Follett e all’ex allenatore dell’Arsenal, Arsène Wenger, all’asso centrocampista Patrick Vieira e all’ex attaccante del Chelsea e della Costa d’Avorio Didier Drogba, ci sarà anche il multimiliardario francese Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo a capo del colosso del lusso Lvmh (la cui divisione “wine & spirits” mette insieme alcuni dei brand più prestigiosi in Francia e nel mondo, da Clos Des Lambrays a Château d’Yquem, da Dom Pérignon a Ruinart, da Moët & Chandon a Veuve Clicquot, da Château Cheval Blanc a Krug, da Mercier a Chandon, da Cloudy Bay a Newton Vineyard, da Bodega Numanthia a Terrazas De Los Andes, da Ao Yun a Cheval Des Andes e Cape Mentelle), nominato anche Cavaliere Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla Regina Elisabetta. Il menu preparato con la supervisione di chef stellati come Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic e Pierre Hermé, sarà a base di astice blu, pollo di Bresse e macaron rosa serviti nelle pregiate porcellane di Sèvres. Vietato, invece, servire il foie gras, la specialità francese che Carlo ha però notoriamente evitato per il benessere degli animali.

