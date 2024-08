Carpenè Malvolti, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Sabi Collection 1930 2023

La Sabi Collection è una limited edition di 4 etichette dedicata a Sandro Bidasio degli Imberti - in arte “Sabi”, appunto - il Grafico ed Illustratore che, per la Carpenè Malvolti, ha realizzato numerose e significative campagne pubblicitarie nel corso del XIX secolo. La 1930 è dedicata agli anni Trenta del secolo scorso e riproduce una prescrizione medica del luminare Augusto Murri in cui si raccomandavano le doti terapeutiche del Carpenè Malvolti Prosecco Spumante. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Sabi Collection 1930 si presenta di colore giallo paglierino, con riflessi verdognoli, dalla spuma fine e persistente. Al naso prevalgono aromi di mela matura e note agrumate con tocchi speziati, mentre in bocca è fragrante cremoso e di beva assolutamente agile ed immediata. Carpenè Malvolti è cantina che ha bisogno di poche presentazioni, ed è ormai assurta fra i simboli del Prosecco. Attiva da oltre un secolo e mezzo non solo ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della spumantistica veneta, ma ha saputo anche ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama enologico nazionale, producendo oggi oltre 5,5 milioni di bottiglie. Numeri importanti che arrivano dal lavoro di una folta schiera di viticoltori conferitori, che da anni riforniscono la cantina con sede a Conegliano. Il portafoglio etichette è molto variegato e comprende varie declinazioni spumantistiche: dai Metodo Classico agli Charmat.

