Carpineta Fontalpino, Docg Chianti Classico Fontalpino 2020

L’azienda dei fratelli Gioia e Filippo Cresti produce ormai da parecchio tempo etichette di confortante continuativa qualità, capaci anche di raggiungere con altrettanta frequenza l’eccellenza assoluta. Questa realtà chiantigiana ha sede a due passi da Montaperti, nella sottozona del Gallo Nero di Castelnuovo Berardenga, nel lembo più a sud della denominazione. Un elemento questo, che insieme ad un’accurata conduzione dei vigneti a biologico, sono 23 gli ettari vitati, e ad un rigoroso lavoro in cantina, determina il carattere dominante dei vini di Carpineta. 100.000 le bottiglie prodotte di media, dalla cifra stilistica compatta e dall’approccio moderno, capaci, sia sul fronte della produzione a denominazione che su quella ad Igt, di esprimere i tratti più caratterizzanti del proprio territorio di provenienza e una fattura ineccepibile, insieme ad una personalità ben leggibile. Vini dal tratto generoso e pieno, in possesso di strutture potenti, accompagnate però da tensione e freschezza e caratterizzati da una maturità del frutto, ricercata con grande attenzione, ben accompagnata da affinamenti sia in legno grande che in barrique, dosati con misura. Il Chianti Classico Fontalpino 2020 profuma di ciliegia e viola, con tocchi speziati ed affumicati. In bocca, il sorso è goloso e polposo, dai tannini saporiti e dalla fragranza acida continua, fino ad un finale ampio e dai rimandi fruttati.

(fp)

