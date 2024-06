Carpineto, Docg Chianti Classico Gran Selezione 2020

Carpineto è nata nel 1967, fondata da Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, e oggi conta su 5 tenute distribuite nei più importanti territori del vino toscano: Chianti Classico, con l’appodiato di Dudda, l’appodiato di Gaville a Figline Valdarno, l’appodiato di Montepulciano, quello di Montalcino e infine di Gavorrano in Maremma. Un totale di 569 ettari di terreno, coltivati a vigna per 220 ettari e una produzione media di 3,5 milioni di bottiglie all’anno, al 95% di vino rosso. Proprio a Dudda, da cui è originato tutto e che ospita la sede amministrativa e vinicola di Carpineto (oltre che il fornito archivio di annate storiche), si trova il primo vigneto aziendale: un cru di due ettari dove si coltivano le uve per il Chianti Classico d’annata, la Gran Selezione e la Riserva. Qui il clima è fra i più freschi della denominazione, il terreno è a galestro e l’altitudine raggiunge i 300 metri sul livello del mare: caratteristiche scelte per marcare i vini che vi nascono. La Gran Selezione fermenta in acciaio e resta in macerazione per poco più di due settimane; passa poi 18 mesi a maturare in barriques. L’annata 2020 - primavera fresca, estate lunga e calda ma con buone escursioni e sporadiche piogge - ha dato un vino dalle tonalità scure e intense: salmastro, sottobosco, ciliegia in confettura e goudron al naso, aderisce bene in bocca, rilasciando acidità agrumata e sapidità speziata lungo il sorso.

