Casa Grazia, Doc Sicilia Grillo Zahara Riserva 2023

Il progetto enologico di Maria Grazia Di Francesco Brunetti - dove sono impegnati anche il marito Angelo Brunetti ed i figli Emilio, Miryam e Martina a rappresentare la terza generazione aziendale - nasce nel 1998, in Contrada Passo di Piazza Gela, nella Riserva Naturale Orientata del Lago Biviere, nella Piana di Gela. Sono gli anni del decollo definitivo per le imprese vitivinicole siciliane, che, oltre a consolidare i marchi più noti e già presenti, trova in una cospicua compagine di nuove cantine un’ulteriore spinta propulsiva. Gli ettari a vigneto sono 32 e sono coltivati a biologico, ospitando - come accade spesso in Sicilia - un mix tra vitigni locali e internazionali formato da Grillo, Moscato, Catarratto, Frappato, Nero d’Avola, Syrah, Cabernet Sauvignon e Traminer. La produzione complessiva è di 90.000 bottiglie, declinata in un ampio portafoglio etichette, con i primi vini imbottigliati nel 2005. Lo stile dei vini di Casa Grazia ricalca quello consueto della Sicilia enoica, con vini ben eseguiti e dal piglio mediterraneo. Il Grillo Zahara Riserva 2023, maturato in acciaio per 16 mesi, si presenta di colore giallo paglierino luminoso, ad anticipare un profilo olfattivo che mette in fila rimandi agli agrumi, al frutto della passione, alle pere e alle erbe aromatiche. In bocca il sorso è morbido, avvolgente e sapido, dallo sviluppo compatto e dal finale intenso, che torna su toni balsamici.

