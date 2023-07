Casa Grazia, Spumante Brut Frappato Euphorya 2022

Moscato Bianco, Grillo, Frappato, Nero d'Avola, Syrah, Cabernet Sauvignon sono i vitigni che coltivano a Casa Grazia e che sono tutti vinificati singolarmente, per esaltarne le peculiarità. Soprattutto a partire dal particolare contesto in cui si trova la cantina: adiacente alla Riserva Naturale del Lago Biviere. Questa riserva nasce attorno al lago relitto incassato tra le dune del golfo di Gela, ad appena un chilometro e mezzo dal mare che un tempo lo alimentava; all'inizio del Seicento venne trasformato in un lago d'acqua dolce, grazie al collegamento sotterraneo col fiume Dirillo. L'influenza marina resta comunque importante dal punto di vista pedo-climatico per questo fazzoletto di Sicilia meridionale, interamente iscritto alla Docg Cerasuolo di Vittoria, che Casa Grazia infatti produce, unica eccezione fra le sue etichette monovarietali. Al Frappato Maria Grazia di Francesco è particolarmente legata: antica uva autoctona di Vittoria (non ancora diffusa in regione quanto il Nero d'Avola), ha caratteri primari deliziosi che voleva mantenere inalterati ed esaltare. Ha pensato così, per prima in regione, di vinificarlo con metodo Charmat e di chiamarlo Euphorya, “in omaggio alla vivacità siciliana”. La versione 2022 sa di boccioli di rosa, melograno e fiori di rosmarino, con un tocco di mandorla cruda; il sorso è cremoso e vivace, sapido e decisamente rinfrescante, coi suoi rimandi finali di pompelmo.

(ns)

Copyright © 2000/2023