Cascina Chicco, Docg Barolo Rocche di Castelletto 2019

Dal Roero al Barolo. Cascina Chicco nasce a Canale nel 1950 grazie all’intuizione del salumiere e gourmand Ernesto Faccenda, e grazie al suo soprannome Chicu, appellativo attribuitogli secondo l’usanza langarola degli “stranomi”. La produzione di Nebbiolo e Barbera d’Alba sfuso si affianca a quella di pesche e via via aumentano le vigne di proprietà. Nel 1970 il figlio Federico entra nell’attività ed inizia l’imbottigliamento dei vini, cui contribuiscono poi i figli Enrico e Marco, entrambi di formazione enologica. Gli anni Novanta sono dedicati alla valorizzazione del Roero mentre nel 2000 sperimentano con il Nebbiolo e il Metodo Classico. Solo nel 2006 arrivano le acquisizioni nel territorio del Barolo: 8 ettari a Monforte d’Alba, nelle menzioni di Ginestra e Rocche di Castelletto, da cui ricavano una Riserva e il Barolo in assaggio. La versione 2019 ha un lato ruvido intrigante: corteccia e muschio, terra umida e rabarbaro, si intrecciano a note ematiche e dolcemente fruttate, sviluppando un chiaro/scuro di sapori che in bocca giocano con un’aderenza spiccata e con una freschezza ben bilanciata con la sapidità. Un Barolo silvestre, che riflette la posizione della vigna da cui nasce: esposta ad est, rocciosa e attorniata da boschi (al contrario della vigna a Ginestra, che è luminosa e calda). In totale di una cinquantina di ettari di vigna, quelli di Cascina Chicco, dedicati ai vitigni nobili del Piemonte.

(ns)

