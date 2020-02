Cascina Fontana, Vino Rosso 2018

Che ci si trovi in una delle zone vitivinicole più vocate d’Italia è acclarato. Che qualsivoglia produttore armato di buone intenzioni potrebbe, in un contesto del genere, ritrovarsi già a metà dell’opera è altrettanto indiscutibile. Che, già di loro, nomi come Langa, Barolo o Nebbiolo siano capaci di spianare molte strade mercantili è analogamente pacifico: onore al merito, però, a chi non dorme su fortunati allori, per provare a dire la sua in un ambito dove ogni sentito personalismo potrebbe equivalere a cantare fuori dal coro. Mario Fontana, in quel di Monforte d’Alba (con gli appezzamenti maggiori, però, presso Castiglione Falletto), opera in una terra di rossi dalla longevità paradigmatica: importante però sottolineare che da quando ha fondato quest’azienda (correva l’anno 1994), dopo la necessaria esperienza in quella paterna, s’è dedicato fondamentalmente alla trasformazione di uve che fossero il risultato di un lavoro utile ad ottenere vini che piacessero innanzitutto a lui. Ancor oggi la cantina lavora con manodopera soltanto interna, senza ausili pur solo stagionali, e il lavoro nel vigneto punta a ricavare l’ottimale da viti talvolta più che cinquantenni, che arrivano molto in profondità. Anche questo Vino Rosso (e nulla più!) è un Nebbiolo: senza solfiti aggiunti ma tipico nei suoi ritorni di viola, prugna, humus e fiori secchi. Dal palato serbevole quel che basta.

(Fabio Turchetti)

