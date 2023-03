Casisano, Docg Brunello di Montalcino Colombaiolo Riserva 2017

Il Brunelllo di Montalcino Colombaiolo Riserva, ottenuto dall’omonimo vigneto, è maturato in legno di varia misura per 4 anni. La versione 2017, figlia di un’annata calda e non certo lineare sul piano della maturazione, dimostra di però aver ammortizzato tendenzialmente bene le asperità del millesimo. I suoi profumi sono ricchi e rimandano ad un rigoglioso fruttato maturo, solcato da cenni di erbe aromatiche, con continuo apporto aromatico proveniente dai legni di affinamento. In bocca, il sorso è solido e ampio, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso dai tocchi balsamici. La Tenuta Casisano si trova sui pendii che degradano verso l’Abbazia di Sant’Antimo, nel quadrante sud-est della denominazione del Brunello di Montalcino. Qui la famiglia Tommasi, storica griffe di riferimento della Valpolicella (che a partire dal 1997 ha costruito un vero e proprio polo enoico, Tommasi Family Estate, acquisendo varie realtà produttive dalla Tenuta Poggio al Tufo in Maremma alla Fattoria La Massa nella denominazione del Chianti Classico, dalla Tenuta Caseo in Oltrepò Pavese alla Tenuta Poggente nell’orvietano umbro, dalla Masseria Surani in Puglia a Paternoster nel Vulture) ha “messo radici” nel 2015 anche in questo nobile lembo della Toscana enoica. La proprietà si trova a 480 metri e comprende 22 ettari coltivati a vigneto e suddivisi in 10 parcelle, per una produzione complessiva di 11.000 bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2023