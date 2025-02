Casisano, Docg Brunello di Montalcino Colombaiolo Riserva 2019

Il Colombaiolo è il vigneto più alto della Tenuta di Casisano, e fra i più alti della zona sud-orientale della denominazione di Montalcino. Dalla parcella più antica del vigneto, di circa 2 ettari, ogni anno si selezionano le uve che vanno poi a comporre l’etichetta, fermentandone lentamente il mosto in tini di legno e poi farne maturare il vino per 4 anni, il primo dei quali in tonneaux, i restanti 3 in botti di rovere da 18 e 25 ettolitri. Ne risulta un Brunello Riserva, nella versione 2019, corposo ma elegante, dai profumi netti di ciliegia e arancia rossa, con cenni ematici e balsamici; al palato aderisce con decisione, scorrendo poi fresco e polposo, ma anche sapido e piccante, soprattutto in chiusura, dove vira sulle note dolcezza della frutta rossa matura. Oltre alla Riserva, qui la famiglia veneta Tommasi produce anche un Brunello Annata e un Rosso di Montalcino: tre vini rossi (in totale poco più di 100.000 bottiglie medie annue) ottenuti dai 22 ettari di vigneto di proprietà coltivati a Sangiovese Grosso, che si uniscono ad ulteriori 31 ettari di boschi e ulivi. Tutta la proprietà guarda verso il monte Amiata dominando - dai suoi 480 metri di altezza - la vallata che porta verso la Cattedrale di Sant’Antimo e il borgo di Castelnuovo dell’Abate. I Tommasi (che dal 1997 sono un gruppo con cantine presenti in molti territori italiani vocati al vino) sono arrivati a Montalcino nel 2015.

(ns)

Copyright © 2000/2025