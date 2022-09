Castelfeder, Doc Alto Adige Chardonnay Kreuzweg Riserva 2018

La cantina Castelfeder è stata fondata da Alfons Giovannett nel 1969 e può contare su 20 ettari di vigneto di proprietà per una produzione di 400.000 bottiglie l’anno. La zona dove sono collocati i vigneti è la Bassa Altesina, dove le aree coltivate a vigna vanno dai 200 agli oltre 1.000 metri di altezza sul livello del mare. È qui che la famiglia Giovannett ha scelto di costruire il suo progetto enologico, che si avvale anche della materia prima proveniente da numerosi conferitori di questo particolare territorio. Un modello che spesso incontriamo a queste latitudini e che ha storicamente rappresentato un punto di forza dell’Alto Adige enoico. Il risultato è un’ampia gamma di etichette decisamente ben eseguite e all’insegna della fragranza e dell’immediatezza per quelle alla base della piramide produttiva e all’insegna del legame fra vitigno e luogo d’origine per quelle in posizione apicale. Fa parte senz’altro di questo secondo gruppo il Kreuzweg Riserva 2018, ottenuto dall’omonimo Cru e affinato in barrique per 18 mesi, oggetto del nostro assaggio. Paglierino intenso dai riflessi dorati alla vista, propone un bagaglio aromatico ricco che spazia dai richiami alla frutta esotica, alla grafite, alle spezie e alle nocciole tostate. In bocca, il sorso è denso, articolato e solido, con verve acida puntuale ad allungarlo, fino ad un persistente finale ancora dai ritorni fruttati e speziati.

