Castello del Terriccio, Toscana Igt Bianco Con Vento 2022

Il Castello del Terriccio si trova nei pressi di Castellina Marittima, nella costiera maremmana ed appartiene a Vittorio Piozzo di Rosignano Rossi di Madelana, che ha ereditato l’azienda nel 2019 dopo la scomparsa del suo fondatore lo zio Gian Annibale. Gli ettari coltivati a vigneto sono 65 per una produzione di 200.000 bottiglie all’anno. La cantina, nata negli anni Ottanta del secolo scorso, ha privilegiato fin da subito l’allevamento delle varietà internazionali dallo Chardonnay al Sauvignon, dal Cabernet Franc al Cabernet Sauvignon, dal Merlot al Syrah e Petit Verdot. E arrivano da qui etichette, che hanno contribuito alla leggenda dei “Supertuscan” dal suffisso in “aia”, come nel caso del Tassinaia (vino nato nel 1992 da un blend di Cabernet Sauvignon e Merlot) e del Lupicaia (oggi Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, vino uscito nel 1993 con una quota di Merlot), ma anche del Castello del Terriccio (nato nel 2000 da un uvaggio a base di Cabernet Sauvignon e Syrah). Ma al Castello del Terriccio non manca neppure una produzione bianchista, se pure limitata. Ecco allora il Con Vento 2022, prima annata 1985 ed unico bianco aziendale, da un uvaggio a base di Viognier e Sauvignon affinato in acciaio. I suoi profumi rimandano alle erbe aromatiche, alla frutta bianca e agli agrumi, mentre in bocca il sorso è croccante, diretto, dalle suggestioni mediterranee e dalla continua sapidità.

