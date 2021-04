Castello del Terriccio, Toscana Igt Rosso Castello del Terriccio 2016

L'azienda Castello del Terriccio si trova al limite settentrionale di Bolgheri, nella Toscana enoica costiera della Maremma, in una zona coltivata a vite già nell'800 a.C. dagli Etruschi. La tenuta è grande ed è destinata all'attività agricola moderna e di successo da oltre due secoli: oggi comprende circa 1500 ettari di cui 65 destinati alla vigna e 40 agli ulivi, a cui si affiancano boschi e macchia mediterranea, pascoli (destinati anche all'allevamento brado di bovini) e sorgenti d'acqua in abbondanza. All'epoca dell'impianto delle vigne, a fine anni '80, si scelgono vitigni internazionali, piantando cronologicamente Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc e Sauvignon e infine Merlot. Negli anni '90 si aggiungono Syrah e Petit Verdot. Quattro sono le etichette che ne ricavano: un bianco - Con Vento, ottenuto da Sauvignon Blanc e Viognier, e 3 rossi. Lupicaia, il vino più importante, che nasce nel 1993 come uvaggio prevalente a Cabernet Sauvignon, il Tassinaia, ottenuto da Merlot e Cabernet Franc e infine il Castello del Terriccio, composto prevalentemente da Syrah, allevati in terreni sabbiosi. L'annata 2016 è scura e intensa: al naso profuma di pepe, mora e liquirizia, con un cenno appena di foglia di pomodoro e tabacco; il sorso è fresco, ha tannino diffuso e un lato estremamente sapido che si avvicenda a lungo con la dolcezza della mora matura, chiudendo con una lieve piccantezza.

