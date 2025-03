Castello della Sala, Umbria Igt Muffato della Sala 2022

La Tenuta del Castello della Sala - non lontana dai confini con la Toscana e a 18 chilometri da Orvieto - si trova nei pressi di Ficulle e fu acquistata nel 1940 dalla famiglia Antinori. Attualmente, l’azienda umbra può contare su 229 ettari a vigneto, e rappresenta una delle cantine di riferimento sia della regione, ma anche nazionale, soprattutto per la sua produzione bianchista. Il Muffato della Sala è prodotto con uve “botritizzate” raccolte tardivamente, al fine di favorire, appunto, lo sviluppo del fungo “Botrytis Cinerea” sui grappoli. Questa muffa riduce il contenuto di acqua dell’uva, ne concentra gli zuccheri e provoca significative modificazioni del mosto, conferendo al vino aromi inconfondibili. La prima annata prodotta è stata la 1987 ed era ottenuta da Sauvignon Blanc, Grechetto e Drupeggio. Nel tempo il suo uvaggio si è ampliato e oggi è composto da Traminer, Riesling, Sauvignon Blanc, Sémillon e Grechetto. Dopo la fermentazione il vino passa in barrique dove sosta per 6 mesi, prima di tornare in acciaio dove riposa per due anni prima dell’imbottigliamento. La versione 2022 possiede aromi di pesche sciroppate, frutta candita e frutta secca, miele, cenni agrumati e lievi tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è dolce ma non privo di una piacevole nota fragrante, che ne allunga lo sviluppo fino ad un finale persistente con ritorni fruttati dai tratti anche balsamici.

(fp)

