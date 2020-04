Castello di Montepò, Docg Morellino di Scansano 2017

La Tenuta di Montepò, dominata dal castello di epoca trecentesca, conta su 600 ettari complessivi di cui 50 dedicati alla coltivazione della vite e si trova nel cuore del territorio del Morellino di Scansano. Si tratta della proprietà di Jacopo Biondi Santi che l’ha acquistata all’inizio del Nuovo Millennio. A caratterizzare in modo del tutto particolare questo progetto enologico è il Sangiovese BBS11, clone omologato e di proprietà esclusiva della famiglia Biondi Santi, che occupa il 70% dei suoli vitati di Montepò, mentre nel restante 30% si coltivano solo due varietà, anch’esse a bacca rossa: gli internazionali Cabernet Sauvignon e Merlot. Le etichette aziendali sono 6 e privilegiano la tipologia ad Igt: Sassoalloro (Sangiovese in purezza), Morione (Merlot in purezza), Braccale (Sangiovese e Merlot), Schidione (Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese), Schidione Millennio (che potremmo definire una Riserva speciale ottenuta da soli millesimi importanti) e il Morellino di Scansano, oggetto del nostro assaggio, che passa 2 mesi in legno grande e successivamente 11 mesi in barrique. La versione 2017 al colore appare di un rosso rubino carico, mentre al naso il bagaglio olfattivo è caratterizzato da un generoso fruttato maturo, che si accompagna a cenni speziati di cannella, vaniglia e noce moscata. In bocca, il vino è caldo, polposo e avvolgente dalla progressione serrata e dal finale intenso.

Copyright © 2000/2020