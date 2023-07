Castello di Radda, Docg Chianti Classico 2020

Il gruppo Agricole Gussalli Beretta - nato dall’intuizione di Franco Gussalli, nonno di Pietro e Franco Gussalli Beretta - comprende Lo Sparviere in Franciacorta, Orlando Contucci Ponnio in Abruzzo, Fortemasso in Langa e infine Castello di Radda nella sua declinazione toscana. Una realtà produttiva, acquisita nel 2003, che, grazie all’incrocio di vigneti a diversa epoca d’impianto e un lavoro minimalista in cantina, produce vini in generale ben bilanciati, capaci di rispecchiare con coerenza il loro territorio d’origine, segnalandosi per un’impostazione sobriamente moderna, con l’apporto del rovere, soprattutto tonneau, dosato con equilibrio. La cantina, che sorge sulla collina che fronteggia a est il borgo di Radda, appena sotto il Castello di Volpaia, si trova nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Radda in Chianti, uno degli areali più significativi delle terre del Gallo Nero e conta su 36 ettari a vigneto, allevati prevalentemente a Sangiovese, per una produzione complessiva di 120.000 bottiglie. In parte fermentato in legno e poi maturato in botte grande e tonneau, il Chianti Classico 2020 appare di un bel rosso rubino intenso e brillante. Al naso, profuma di erba di campo, ciliegia e viola, con tocchi tostati ed affumicati. In bocca, il vino è succoso e tendenzialmente fragrante dai tannini vivaci, che sono protagonisti nel suo sviluppo, e dal finale ben profilato su toni ancora fruttati.

