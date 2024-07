Castello di Volpaia, Docg Chianti Classico Gran Selezione Coltassala 2020

Il Chianti Classico Gran Selezione Coltassala matura per 18 mesi in barrique e per altri 12 in legno grande. La versione 2020 profuma di frutta rossa, tabacco e spezie. In bocca il sorso è articolato, dai tannini saporiti e dalla fragranza acida continua. Lo sviluppo è ben proporzionato e il finale è profondo e arioso. Il Castello di Volpaia è un agglomerato molto antico (XI secolo), che comprende edifici come la chiesa-torre di Sant’Eufrosino. Dalla metà degli anni Sessanta del secolo scorso è stata la famiglia Mascheroni Stianti, che ha progressivamente ripristinato questo borgo, mettendo al centro della sua attività il vino, peraltro già protagonista di questi luoghi come documentato, per esempio, dal Repetti che annovera la collina di Volpaia tra i “poggi viniferi” più significativi della zona. Un lungo e paziente lavoro che oggi ci restituisce anche una serie di attività collaterali, come quella agrituristica, quella della ristorazione e quella olivicola, ad accompagnare il vino. All’inizio del Nuovo Millennio, l’azienda si converte al biologico e gli attuali 46 ettari a vigneto diventano tra i primi ad abbracciare questa metodologia nell’areale di Radda in Chianti. Oggi l’azienda, condotta da Nicolò e Federica Mascheroni Stianti, produce 220.000 bottiglie e i suoi orizzonti enoici abbracciano anche la Maremma (Tenuta di Castel Prile) e la Sicilia (Tenuta Nike a Pantelleria).

