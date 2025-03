Cavazza, Doc Colli Berici Merlot Tenuta Cicogna 2015

Cavazza produce vino dal 1928 e oggi la quarta generazione - i cugini Stefano, Andrea, Mattia ed Elisa - porta avanti l’eredità pionieristica della famiglia su due territori: nella Doc Gambellara a Montebello Vicentino, dove tutto è cominciato - suoli vulcanici e vini sapidi e longevi base Garganega - e nella Doc Colli Berici con l’acquisto nel 1987 ad Alonte della Tenuta Cicogna, che ha reso noto questo territorio. Terra da grandi rossi, i Colli Berici datano 6 milioni di anni, quando lo scontro tra le zolle adriatica e eurasiatica determinò l’inarcamento del suolo mentre il mare si ritirava definitivamente dalla pianura. Suoli calcarei, fossili marini e argille rosse ricche di minerali su cui ben si sono acclimatati Merlot e Cabernet: non a caso un Cabernet Franc Colli Berici ha ricevuto per primo la Doc in Italia. Difficile scegliere tra i due internazionali, specie se proposti in una verticale parallela dai 2019, in commercio, andando indietro di 20 anni, che ha dimostrato la loro grande potenzialità di affinamento, messa in evidenza da un listino interamente dedicato alle vecchie annate. Merlot Cicogna 2015, più fruttato che floreale al naso - per un’estate calda e siccitosa risolta dalle piogge da fine agosto, e per la piena maturazione - ha grande equilibrio. Caleidoscopico, al tempo stesso dinamico e avvolgente, si caratterizza per una nota ematica cifra dei rossi del Berici affinati a lungo.

(Clementina Palese)

