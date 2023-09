Cavicchioli, Doc Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo 2021

Figlio del vigneto omonimo di 5 ettari, quasi sulla riva del fiume Secchia, il Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo finisce sempre per lasciare il segno, restando tra i migliori della categoria. I profumi della versione 2021 sono intensi, incrociando piccoli frutti rossi maturi, fiori e tocchi speziati. In bocca il sorso è agile, vivace e di gran sapore. Cavicchioli - marchio che, dal 1928, è uno dei nomi di prestigio del Lambrusco - fa parte delle aziende del Gruppo Italiano Vini e la sua storia inizia con Umberto Cavicchioli, che trasformò il laboratorio dietro casa in cantina, dove lavorò le uve Lambrusco di Sorbara ricavandone un vino ancora oggi in produzione. Certo, le tecniche non sono più quelle di una volta, ma la qualità del Lambrusco è rimasta la stessa: quella genuina e frizzante delle origini ed oggi l’azienda conta su 90 ettari a vigneto per una produzione che supera i 7.000.000 milioni di bottiglie. Nel territorio di Sorbara, i tra il Secchia e il Panaro, si trovano vigne e strutture agricole. A San Prospero, accanto alla cantina, sorge l’azienda “Due Madonne”. A pochi chilometri di distanza, a Staggia, opera la “Forcirola”, che lavora Lambrusco Salamino e Grasparossa. Mentre a Bastiglia è situata l’azienda omonima, destinata alle vinificazioni in bianco. A queste si aggiungono “Castel Faglia” in Franciacorta, e la “Francesco Bellei” a Bomporto, entrambe specializzate in Metodo Classico.

(fp)

