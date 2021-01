Cavit, Doc Trentino Nosiola Bottega Vinai 2019

Non poteva certo mancare nel portafoglio etichette di Cavit, in piena sintonia con la tradizione enoica trentina, un vino a base di Nosiola, un vitigno a bacca bianca di antica coltivazione della Regione dolomitica, soprattutto allevato in Val di Cembra. La versione 2019 della linea “Bottega Vinai”, affinata in solo acciaio per 4 mesi, possiede profumi floreali con apporto fruttato che sa di albicocca e mela a rifinitura. In bocca, il sorso è preciso e fragrante, di buona vivacità e dal finale leggermente aromatico. La Cantina Viticoltori del Trentino è tecnicamente una cooperativa di secondo livello, ovvero una cooperativa di cooperative e, in Trentino è come un’istituzione. 5.500 ettari a vigneto, 70.000.000 di bottiglie prodotte all’anno, fanno di questa cantina sociale un colosso enologico, capace al contempo di coinvolgere anche micro realtà viticole curate dai soci conferitori (oltre 5.000). Fanno parte di Cavit: Cantina di Toblino (Valle dei Laghi), Cantina Sociale Roveré della Luna (Valle dell’Adige), Cantina Rotaliana di Mezzolombardo (Campo Rotaliano), Cantina di La-Vis e Valle di Cembra (Valle dell’Adige e Val di Cembra), Cantina Sociale di Trento (Valle dell’Adige), Cantina Aldeno (Vallagarina), Cantina Vivallis di Villalagarina (Vallagarina), Agraria Riva del Garda (Alto Garda), Cantina D’Isera, Cantina Mori Colli Zugna e Cantina Sociale Viticoltori in Avio, sempre in Vallagarina.

