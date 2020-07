Cecchi, Docg Chianti Classico Storia di Famiglia 2017

Il marchio Cecchi, dalla storia antica che data il suo inizio nel 1893, rappresenta una realtà imprescindibile del panorama enoico toscano e non solo, con i suoi 385 ettari a vigneto per una produzione di 8.500.000 bottiglie. Andrea e Cesare Cecchi, quarta generazione aziendale, guidano l’impresa, mantenendo viva l’esperienza ereditata. Da Val delle Rose in Maremma a Tenuta Alzatura nel comprensorio di Montefalco, l’azienda con sede a Castellina in Chianti ha creato anche delle “digressioni” al suo core business, che resta saldamente incentrato sulla denominazione del Chianti Classico. Anzi, l’accelerazione impressa sulla qualità delle sue etichette con il Gallo Nero, specie nelle selezioni di fattoria, ha ormai compiuto un salto irreversibile. Merito di scelte stilistiche rigorose, prima fra tutti quella di privilegiare una sempre più marcata impronta identitaria. E non secondaria anche quella di affiancare a Villa Cerna Villa Rosa, storica realtà chiantigiana, acquisita nel 2015, nel solco di un interesse crescente verso la denominazione a metà tra Siena e Firenze. Il Chianti Classico Storia di Famiglia 2017 mette in fila profumi maturi di ciliegia e lampone, con tocchi floreali e leggermente speziati. In bocca, il vino ha sviluppo vivace e contrastato, dai tannini incisivi e saporiti che sorreggono una struttura ben bilanciata, in accordo con un finale fragrante e dai ritorni fruttati.

