Ceci, Emilia Igt Lambrusco Otellon'Ice

È in arrivo una versione speciale del Lambrusco a marchio Ceci, ennesima variazione su un tema di grande successo. Si chiama Otellon’Ice e va incontro all’estate e alla voglia che si diffonde ora di bere vini serviti molto freddi. Con Otellon'Ice la cantina emiliana si spinge oltre mettendo in campo un tocco geniale e creando un Lambrusco che viene valorizzato al massimo quando viene servito ghiacciato. La bottiglia di design, tipica della collezione Otello, la prima con la base quadrata, si presenta con un effetto metallizzato inusuale. Per un aperitivo Otellon'Ice avvolge con il suo profumo in cui spicca l'impronta di ciliegia matura e frutti di bosco con sentori di viola. Il suo colore rubino intenso si presenta con un perlage fine e persistente, offrendosi con un sorso pieno e piacevolmente fragrante. Cantine Ceci 1938, azienda internazionale da oltre 80 anni, porta nel mondo la tradizione italiana unita all'incessante desiderio di innovazione. Le Cantine Ceci, nate nel 1938 per iniziativa di Otello Ceci, hanno conosciuto negli anni '60 del secolo scorso un primo momento di grande sviluppo per mano dei figli di Otello, Bruno e Giovanni che avrebbero connotato il ventennio successivo. Oggi Alessandro, Maria Paola, Maria Teresa, ed Elisa e Chiara, nipoti e pronipoti di Otello, portano avanti la storia della famiglia contaminandola con elementi della moda e del life style italiano.

Copyright © 2000/2021