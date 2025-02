Celestino Pecci, Docg Brunello di Montalcino Il Poggio al Carro 2020

Si è sempre chiamato Poggio al Carro, quel campo in collina dove Tiziana Pecci veniva portata fin da piccola bambina da suo padre Celestino. Un padre, nato vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, che negli anni Sessanta del secolo scorso rinunciò coraggiosamente a diventare impiegato, come sognavano i genitori, per coltivare la sua passione e la sua terra, che infatti comprò nel 1968. Quel campo, Poggio al Carro, "offre spazio aperto e stelle da guardare" ancora oggi per Tiziana, che ha preso le redini aziendali ormai qualche anno fa. E che ha deciso di dedicare un Brunello a quel campo e a quell'Orsa Maggiore che da lì, e dalla vigna che ora ospita, si vede così bene. Il vigneto è grande 4 ettari, ma solo l'uva dei filari più vecchi va a comporne il vino, che fa maturare in una botte unica da 35 ettolitri, tutta dedicata a lui. Ne risulta, nella versione 2020, un Brunello di Montalcino caldo, profumato di ciliegie e susine in confettura, che si arricchisce di foglie di tabacco, chiodi di garofano e liquirizia. Un vino dalle tonalità scure, anche in bocca, dove aderisce bene, sapido e dolce di vaniglia e di nuovo frutta, che poi si pulisce fresco nel finale. Accanto al vigneto di Poggio al Carro, c'è la vigna della Piaggia, cui si aggiunge la vigna di Fondo, la vigna di Mezzo e infine vigna Maddalena: sommate insieme sono i 10 ettari della famiglia Pecci, da cui producono in media 60.000 bottiglie l'anno.

(ns)

Copyright © 2000/2025