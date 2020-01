Cellaro, Doc Sicilia Nero d'Avola Lumà 2018

La Cantina sociale Cellaro viene fondata nel 1969 a Sambuca di Sicilia, ma è nel 1980 che trova un primo slancio importante, cominciando ad imbottigliare. Si tratta di una delle tante realtà cooperative che popolano la Sicilia enoica e che, soprattutto nel recente passato, ha saputo costruirsi un percorso qualitativo più solido e di prospettiva. Oggi rappresenta uno snodo produttivo significativo della zona, contando su oltre cinquecento soci che conferiscono le uve ottenute da oltre 1.500 ettari di superficie vitata, per una potenziale produttivo che sfiora i 2.500.000 di bottiglie. L’azienda si trova nel comprensorio di Sambuca, con i vigneti posti tra i 300 e i 600 metri di altezza sul livello del mare. I vitigni che compongono il ricco portafoglio etichette aziendale sono quelli classici offerti dall’isola: dai locali Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo, Grecanico, Inzolia, Catarratto, agli internazionali Chardonnay, Viognier, Merlot e Syrah. Il Nero d’Avola 2018 della linea Lumà, affinato in barrique per sei mesi, è un vino ricco e generoso. Di colore rosso purpureo profondo, rivela la ormai affermata personalità dei rossi dell’isola, a partire da un bagaglio aromatico di forte impatto, che indugia su frutta matura e spezie. In bocca, il sorso è largo, pieno e succoso, dallo sviluppo potente e compatto, degradando in una chiusura serrata, che torna con intensità sul frutto.

