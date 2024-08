Centopassi, Doc Sicilia Cimento di Perricone 2022

Centopassi rappresenta il cuore vitivinicolo delle cooperative Libera Terra, che coltivano terre confiscate alla mafia in Sicilia, tutte in regime di agricoltura biologica. Le loro vigne si estendono nell'Alto Belice Corleonese, caratterizzato da una natura incontaminata con panorami spettacolari dove il territorio è ricco di picchi calcarei che emergono da un altopiano ad alta quota, creando condizioni peculiari per la viticoltura. In queste terre dalle forti escursioni termiche, con venti costanti e terreni argillo-sabbiosi sciolti con un pH subalcalino e poveri in sostanza organica, nasce Cimento di Perricone, un vino che interpreta uno dei vitigni autoctoni siciliani più antichi, che in questi luoghi esprime sapidità, freschezza (con un’acidità totale di 5,82 g/l e un pH di 3,52) e frutto. Il nome è una dedica all'impegno della scuola e degli insegnanti nella lotta contro l'anti-cultura mafiosa, promuovendo i valori della legalità e del vivere civile, e un tributo alla resilienza e alla speranza. La vinificazione avviene con una macerazione di 10 giorni in acciaio cui segue la maturazione in tonneau Taransaud usati per 6 mesi, con un affinamento finale in bottiglia per 2 mesi. Un vino concentrato e allo stesso tempo verticale, con note di amarena, visciola e frutti di bosco sfumate di cannella e cacao, ha un palato strutturato ma di buona beva, con elementi ematici uniti a sapidità tesa.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2024