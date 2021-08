Ceraudo, Val di Neto Igt Bianco Petelia 2019

Quando nel 1973 Roberto Ceraudo decise di cominciare a coltivare la terra di Contrada Dattilo nel crotonese, con viti, olivi e agrumi fu di certo un pioniere. Ruolo che continuò a svolgere anche negli anni Ottanta del secolo scorso, scegliendo l’agricoltura biologica (certificata dal 1990), allora pratica sconosciuta. Oggi l’azienda, a cui si è aggiunta anche un’articolata impresa per l’ospitalità, conta su 20 ettari allevati a vigneto, producendo complessivamente 70.000 bottiglie e con lui lavorano i figli Susy, Antonio e Caterina, quest’ultima eccelsa cuoca che segue il ristorante gourmet “Dattilo”, uno dei più quotati del Sud Italia, altra prelibatezza aggiuntasi a quelle prodotte dalla terra. Ma tornando alle bottiglie, la cantina coltiva soprattutto varietà locali di antica coltivazione come il Pecorello, il Mantonico, il Greco, il Gaglioppo, il Magliocco e il Greco Nero, ma anche Chardonnay e Cabernet Sauvignon. Il bianco Petelia 2019, blend paritario di Mantonico e Greco Bianco maturato in acciaio, ha colore giallo brillante con lievi accenni dorati e propone un naso sfaccettato che include rimandi ai fiori di camomilla, al cedro, e poi toni più maturi per quelli di susina e pesca, con una lieve nota affumicata a chiudere il cerchio. In bocca, il vino possiede sorso fresco e morbido, di immediata piacevolezza e bella sapidità, dal finale che rimanda al miele e alla mandorla tostata.

