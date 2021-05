Cerbaiona, Docg Brunello di Montalcino 2016

La Cerbaiona rappresenta una delle cantine di riferimento per il Brunello di Montalcino. La sua fondazione risale al 1977. Merito di Diego Molinari - soprannominato “il comandante” per i suoi trascorsi come pilota di aerei di linea - e della moglie Nora che acquistarono questo piccolo podere (il vigneto si estende per 3,2 ettari, di cui 1,7 iscritti a Brunello posti nel quadrante nord-est della denominazione, per una produzione media di 20.000 bottiglie annue), per poi cominciare subito dopo a produrre vini ed uscendo sugli scaffali per la prima volta con l’annata 1981. Da lì, questa specie di magico incrocio tra “vin de garage” e “boutique winery” cominciò un percorso straordinario, capace di imporre i suoi Brunello fra i più ambiti anche nelle aste internazionali. Nel 2015, Gary Rieschel investitore americano e appassionato di vini, insieme a Matthew Fioretti ed altri soci, ha rilevato La Cerbaiona. La 2016 è dunque la prima vera e propria vendemmia della nuova proprietà, che ha operato una ristrutturazione complessiva della cantina e dei vigneti ed ha introdotto la viticoltura biologica. Il Brunello 2016, fermentato in legno e successivamente maturato in botte grande per due anni, propone un naso profondo dai toni di sottobosco, frutta rossa e spezie. In bocca è intenso, robusto e succoso, sostenuto da buona freschezza acida e da un articolata tessitura tannica, non priva di sapidità.

Copyright © 2000/2021