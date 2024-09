Château D'Esclans, Aoc Côte de Provence Rosé 2023

Il Rosé 2023 appare di un bel colore rosa corallo dai riflessi che virano sul rosa antico e profuma di agrumi, fragole, prugne e rose, con tocchi iodati e di erbe aromatiche. In bocca il sorso è fresco e vivace, dallo sviluppo sapido ampio e dalla cremosità ben dosata che lo allunga su un finale persistente e appena speziato. Château D'Esclans fa parte del gruppo Lvmh (Louis Vuitton Moët Hennessy), che nel suo portafoglio vino trova un elemento non secondario del proprio assetto, comprendendo anche marchi quali Château d’Yquem, Château Cheval Blanc, Moët&Chandon, Dom Perignon e Krug. L’azienda si trova a La-Motte-En-Provence, nel dipartimento del Varo, dove nasce la maggior parte dei Rosé de Provence. Lo Château si trova non lontano da Cannes e Saint-Tropez e ha una storia molto antica. Nel 1201, Gérard de Villeneuve, ricco possidente marsigliese, prese possesso del castello. Secoli dopo, a diventarne proprietari furono Sauver Louis e François Alexandre Ranque, che nel 1875 vendettero il domaine a Joseph Toussaint Caussemille. Tra il 1955 e il 1994 la proprietà passa invece alla famiglia Perraud e, in seguito, ad un fondo pensionistico svedese che produceva vino in piccole quantità, vendendo la rimanenza dell'uva ai viticoltori circostanti. Il dinamico imprenditore Sacha Lichine acquista infine Château d’Esclans nel 2006, tenuta che oggi si estende su 427 ettari, di cui 140 coltivati a vigneto.

