Château Minuty, Aop Côtes de Provence Rosé 281 2023

Chateau Minuty dal 1936 è una storia di famiglia. È stata infatti la famiglia Farnet-Matton a guidarne nascita, crescita ed espansione (dall’anno scorso in partnership con Moët Hennessy del Gruppo LVMH), fino a portarla tra le cantine più prestigiose della Provenza, classificata Cru Classé des Côtes de Provence già nel 1955 (solo 23 domaine hanno questo riconoscimento). I Rosé di Minuty hanno come caratteristiche il colore salmone pallido, una ricca tavolozza di aromi, un profilo di grande finezza e una piacevolissima freschezza al palato. In un evento organizzato dalla cantina al Maio Restaurant, sul roof top della Rinascente in via del Tritone a Roma, abbiamo degustato lo Château Minuty 281 che ci ha colpito per la sua profusione di aromi e freschezza. La cuvée deve il nome al pantone blu intenso che impreziosisce la bottiglia, ispirato al colore del Mar Mediterraneo dopo il passaggio del maestrale. Minuty 281 è anche un omaggio a Etienne Matton, che negli anni Settanta creò un clone di Grenache esclusivo che oggi costituisce il cuore dell’assemblaggio. Nel calice presenta un colore rosa tenue e cristallino. Al naso si apre con delicate fragranze di agrumi, frutta esotica e ribes bianco per poi rivelare aromi fruttati, speziati e note iodate. Il gusto è fresco, di grande profondità e struttura minerale. Si abbina bene a pesce e crostacei, e in genere ai piatti tipici della cucina mediterranea.

(Cristina Latessa)

