CheSud, Aromatiche e Spezie

Indirizzo: via Corso del Pollino, 29

Aromi per arrosti (aglio, origano, prezzemolo, peperone dolce, sale, pepe nero), peperoncino a scaglie, peperoncino macinato, “spaghettata di mezzanotte” (aglio, prezzemolo, peperoncino, sale e basilico), “aglio olio e peperoncino” (peperoncino a scaglie, aglio, sale e prezzemolo), aromi per bruschette (aglio, origano, prezzemolo, peperoncino, basilico e sale), peperoncini interi calabresi, semi di finocchietto selvatico, origano a foglioline, peperoni cruschi, sono alcune delle proposte “aromatiche” di CheSud, azienda di Pastina, in provincia di Cosenza, specializzata nella produzione di conserve tradizionali (dalla cipolla Rossa di Tropea alla ‘nduja, dalle conserve di pomodori secchi, melanzane, carciofi ai peperoncini ripieni al tonno, dalle confetture di fichi alle marmellate di agrumi con bergamotto e cedro, dalle alici e pescetti, alle olive e ai lampascioni), capaci di mantenere il sapore originale delle materie prime di grande qualità, provenienti esclusivamente dalla Calabria.

