Chianti Classico, distretto del vino e dell’arte internazionale, museo a cielo aperto tra le vigne

Dal Rinascimento all’arte contemporanea, un sodalizio longevo, quello tra cantine ed artisti, in un territorio che punta al riconoscimento Unesco. Con tanti casi celebri, da Castello di Ama per l’Arte Contemporanea a Pievasciata Borgo d’Arte Contemporanea, al Parco Sculture del Chianti, passando per iniziative come l’etichetta di artista di Nittardi, a cantine d’autore come Antinori nel Chianti Classico di Marco Casamonti, e tanto altro.

