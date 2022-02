Cián du Giorgi, Doc Cinque Terre Bianco Amante dei Venti 2020

Quella della viticoltura eroica è una realtà di luoghi meravigliosi e al tempo stesso impensabili per la coltivazione della vite, per i cui vini servono tanta fatica e determinazione, il che spiega perché oggi le vigne delle Cinque Terre siano sempre più soggette ad abbandono. Per questo i vini dei trentenni Riccardo Giorgi e Adeline Maillard rappresentano qualcosa di rivoluzionario, anacronistico e per questo bello. “La viticoltura eroica impone agli uomini e alle donne, che lavorano in questo difficile territorio, una simbiosi e un contatto diretto con l'ambiente che li circonda, rispettando suoli e vitigni e con essi la loro espressione”. Seguendo questa filosofia Riccardo e Adeline, dopo un grande lavoro di recupero delle terrazze crollate negli ultimi anni, hanno saputo fare vini straordinari come il bianco “Amante dei Venti” (assemblaggio con affinamento in anfora, acciaio e legno) che nel bicchiere si fa notare per la veste dai vivaci riflessi dorati, intenso ed elegante al naso, con un immediato e piacevole sentore di fiori bianchi, note di pietra focaia, frutti esotici, scorza di pompelmo e, ancora, pesca, macchia mediterranea, note erbacee, balsamiche e salmastre, per una complessità straordinaria. Al palato il vino ha un ingresso potente, fresco ed elegante al tempo stesso, con una complessità che conferma quanto percepito al naso ed un finale lunghissimo. Perfetto in abbinamento con primi e secondi di pesce.

(Paolo Lauria)

Copyright © 2000/2022