Cimarelli e Brocani, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Due Stille 2021

Siamo a Staffolo, fra gli areali storici dei Castelli di Jesi. Si trova sul confine centro-meridionale del comune di Ancona, sulla sommità di un colle formato fra il fiume Esino a nord e il fiume Musone a Sud. A Staffolo lavorano due aziende di stampo familiare: Cimarelli e Brocani. Due aziende che si conoscono e stimano da tempo e che hanno deciso nel 2018 di produrre insieme un vino, ma solo nelle annate buone. Si chiama Due Stille e, oltre a rappresentare l’amicizia fra due produttori, sintetizza anche un territorio e la sua doppia anima: quella fresca, settentrionale, e quella calda, meridionale. Da Contrada Coste, vigneto di Cimarelli, arriva il Verdicchio più ricco e strutturato; da Contrada Follonica, vigneto di Brocani, arriva la sua versione più floreale ed elegante. Anche la vinificazione è binaria: acciaio in casa Cimarelli, cemento in casa Brocani. In realtà, l’annata in questione, la 2021, ha visto anche una parte di vinificazione in legno (il 25%), perché c’era più sostanza; e il Verdicchio, in questo caso, il legno lo regge bene. Talco, violetta e biancospino, pesca bianca e melone invernale, un tocco di vaniglia: questi i profumi del Due Stille 2021, che in bocca ha una fresca spina acida, ma anche densità sapida e un accenno di dolcezza glicerica, a dar spessore; chiude, infine, su note floreali e ammandorlate. Un equilibrio armonico trovato subito, come certe affinità fra persone.

