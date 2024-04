Cinque Quinti, Doc Grignolino del Monferrato Casalese Solista 2022

Nel 2010 riprendono l’azienda di nonno Mario che aveva smesso di vinificare negli Anni ‘50. Dal 2010 al 2015 vendono solo le uve. Intanto investono in terra: da 10 ettari oggi l’azienda Cinque Quinti di Cella Monte ne coltiva 45. «E allora ci siamo detti: facciamo il vino!». È così che nel 2015 nasce l’azienda Cinque Quinti: cinque fratelli e sorelle, Fabrizio, Martina, Michele, Francesca e Mario. Tutti nati tra il 1985 e 1999. La famiglia Arditi ha forti radici nel Monferrato: arriva qui nel 1700 e si insedia nella Casa forte dove abitavano i soldati nel 1100. La prima produzione dei Cinque Quinti furono 500 bottiglie di Barbera dalla storica vigna Carisa: escono senza doc, come vino rosso, e se le bevono tutte in famiglia. L’anno dopo raddoppiano. Nel 2023, escono 50.000 bottiglie e 8 etichette: Barbera, Arneis, Grignolino, Sauvignon, Dolcetto, un Metodo Martinotti, e il «Al fol», il folle, che ogni anno viene associato a un’uva diversa. Il Grignolino Solista è un vino di pronta beva. L’uva arriva in parte da un cru, Vigna San Pietro a Olivola, e una vigna a San Giorgio Monferrato, esposta a Nord. Da qui la bella freschezza e il bel colore. È ottimo d’estate, un po’ fresco, per accompagnare pane e salame o un piatto di pesce, anche crudo. Il più giovane dei fratelli, Mario, è socio insieme a Paolo dell’Enoteca degli Infernot a Cella Monte, un bellissimo locale dove assaggiare Grignolino e i suoi abbinamenti.

(Fiammetta Mussio)

