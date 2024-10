Classico o innovativo? Il dolce più amato dagli italiani protagonista della “Tiramisù World Cup”

Sono stati oltre 240 i concorrenti - in arrivo non solo dal Belpaese, ma da tutto il mondo - che si sono sfidati sulla ricetta del dolce più amato dagli italiani: la “Tiramisù World Cup 2024”, edizione n. 8, ha visto salire sul podio Nadia Ceoldo di Salzano, architetto, per la ricetta originale (con l’utilizzo di sei ingredienti: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao) e Isabella Bucciol di Portogruaro, impiegata, per la ricetta creativa (con la possibilità di aggiungere tre ingredienti e di sostituire il biscotto), con una versione a base di polvere di liquirizia, marmellata di arance e croccante di arachidi.

La competizione si è svolta all’interno di un ricco programma di appuntamenti a cui hanno partecipato migliaia di appassionati del celebre dolce: in particolare, un momento è stato dedicato a Roberto “Loli” Linguanotto, padre del tiramisù di Treviso, recentemente scomparso.

“È stata un’altra edizione caratterizzata da tanto entusiasmo e passione da parte di concorrenti, giudici, pubblico e di tutti i protagonisti coinvolti - spiega Francesco Redi di Twissen, che organizza l’evento - la manifestazione, già al lavoro con l’associazione Radici Venete, cresce sempre più a livello internazionale (solo quest’anno, oltre il 30% di iscritti arrivavano dall’estero): abbiamo già aperto le iscrizioni per la TWC 2025”.

Copyright © 2000/2024