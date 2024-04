Clos Culombu, Aoc Corse Calvi Clos Culombu Blanc 2022

Fin da giovane, Paul Suzzoni era affascinato dal mondo della viticoltura. Dopo aver completato gli studi presso il Lycée Agricole di Borgo, con il sostegno del padre Antoine, acquistò alcuni terreni a Lumio e Montegrosso, dando vita al Clos Culombu. Nel 1973, insieme piantarono le prime viti di Niellucciu, dando inizio a un'avventura che avrebbe portato alla produzione del loro primo vino nel 1976. Nel 1989, Etienne, fratello di Paul, si unì alla tenuta. Condividendo la passione per la terra e consapevole del potenziale dei vini di Calvi, investì nell'ampliamento del vigneto. Oggi, Clos Culombu vanta 64 ettari di vigneto condotti in biologico, 12 ettari di oliveti e 40 capi di bestiame che pascolano liberamente su oltre 30 ettari di prati e querceti. In questo luogo incontaminato, dunque, accanto alla viticoltura la famiglia si prende cura di ulivi secolari e ha un piccolo allevamento, creando un ecosistema sostenibile e armonioso. Il Culombu Blanc è un Vermentinu in purezza fragrante e fruttato, un sorso estivo snello e fresco, con note di pesca e agrumi e un finale delicatamente mediterraneo e minerale frutto delle arenarie monzogranitiche, rocce sedimentarie granulari che caratterizzano i suoli. Nel 2016 l'arrivo di Paul-Antoine, figlio di Etienne, ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per il Clos, alla sua 40ª annata, che si conferma una delle realtà vitivinicole più rinomate della Corsica.

(Chiara Giovoni)

